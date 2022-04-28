Англия

Стали відомі склади команд на матч АПЛ.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку тридцять сьомого туру чемпіонату Англії прийме на своєму полі Челсі.

З перших хвилин на полі з'явиться Маркус Рашфорд, тоді як Харрі Магуайр та Джейдон Санчо не потрапили у заявку. У Челсі зазначимо, що Лукаку знову залишився в запасі, а Рюдігер та Джеймс встигли відновитися після пошкоджень.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Лінделеф, Варан, Теллес – МакТоміней, Матіч – Еланга, Фернандеш, Рашфорд – Роналду

Запасні: Гарначо, Межбрі, Хітон, Джонс, Хендерсон, Фернандес, Шоретайр, Мата, Байї

Челсі: Менді — Джеймс, Сілва, Рюдігер — Аспілікуета, Канте, Жоржіньо, Алонсо — Маунт, Вернер — Хаверц

Запасні: Лукаку, Зійєх, Кенеді, Лофтус-Чік, Сауль, Пулішич, Чалоба, Сарр, Кепа

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Манчестер Юнайтед – Челсі ви можете на нашому сайті.