Англия

Завершився черговий матч АПЛ.

В черговому матчі Англійської Прем'єр-Ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі приймав лондонський Челсі.

Команди провели доволі равний поєдинок, та не змогли виявити сильнішого. Рахунок відкрив Алонсо, скориставшись пасом Хавертца, а буквально за дві години Роналду реалізував вихід віч-на-віч із Менді.

Обидва колективи мали свої шанси вирвати перемогу, але Маунт, Джеймс та Роналду не скористались своїму можливостям.

Манчестер Юнайтед — Челсі 1:1

Голи: Роналду, 62 — Алонсо, 60

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Теллес, Варан, Лінделеф, Далот — Матіч (Джонс, 79), Мактоміней, Бруну Фернандеш, Решфорд (Мата, 79), Эланга (Гарначо, 90+1) — Роналду

Челсі: Менді — Рюдігер, Тіаго Сілва, Аспілікуета — Алонсо, Маунт, Канте (Лофтус-Чік, 82), Жоржиньо, Джеймс — Хавертц (Лукаку, 70), Вернер (Пулішич, 71)

Попередження: Рюдігер