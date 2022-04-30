Англия

Football.ua представляє анонс матчу 35-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ньюкасл Юнайтед та Ліверпулем, яке пройде на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Ньюкасл Юнайтед — Ліверпуль



Субота, 30 квітня, 14:30. Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл. Головний арбітр — Андре Маррінер. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Про те, що Ньюкасл Юнайтед ще до зимового трансферного вікна боровся за виживання і виглядав тією командою, яка може вирушити до Чемпіоншипу, вже в принципі не прийнято згадувати. "Сороки" провели по-справжньому успішну трансферну кампанію, підписавши в кожну лінію як мінімум по одному сильному футболісту, і зараз закономірно закріпилися в середині турнірної таблиці.

Після 34 турів підопічні Едді Гау розташовуються на дев'ятому рядку, причому йдуть вони на серії з чотирьох перемог поспіль. Більш того, Ньюкасл обіграв досить серйозних суперників. Якщо успіх проти Норвіча, який є одним з головних аутсайдерів чемпіонату, можна сприймати як належне, то перемоги над Вулвергемптоном, Лестером і Крістал Пелас заслуговують на оплески. До того ж, зазначимо ще раз, ці перемоги відбулися поспіль, одна за одною.

Ліверпуль, у свою чергу, підходить до майбутнього поєдинку проти Ньюкасла після виснажливого матчу посеред тижня в рамках Ліги чемпіонів проти надоборонного Вільярреалу. Колективу Юргена Клоппа таки вдалося у другому таймі дещо "притопити" захист "жовтої субмарини" і здобути перемогу з рахунком 2:0, але коштувала ця перемога чимало фізичних кондицій.

На цій стадії сезону Ліверпуль знаходиться в тому положенні, коли він не має права на помилку в матчах АПЛ, але при цьому не варто забувати про плей-офф Ліги чемпіонів і травневий фінал Кубка Англії проти Челсі. "Червоні" продовжують чемпіонську гонку з Манчестер Сіті, але при цьому відстають лише на одне очко, тому права на помилку в них немає. Так, матч із Ньюкаслом навряд чи буде легкою прогулянкою, але позитивний результат Ліверпуль зобов'язаний здобувати за будь-яку ціну. І позитивний результат — це виключно перемога, якщо підопічні Клоппа хочуть зберегти свої чемпіонські амбіції.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,42, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 7,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,80.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Льюїс, Фрейзер, Хейден — ...

Під питанням: Вілсон, Тріпп'єр — Джонс, Фірміно, Цімікас

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