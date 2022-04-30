Англия

Наразі збираються докази по його справі.

Нападник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Мейсон Грінвуд продовжує знаходитись під вартою.

Як повідомляє Sky Sports, футболіст буде під наглядом поліції ще деякий час — до середини червня.

Наразі поліція Манчестера не має достатньо матеріалів щоб довести провину Грінвуда. Ці матеріали продовжують збиратись.

Нагадаємо, що в кінці січня 2022 року дівчина Грінвуда звинуватила футболіста в зґвалтуванні та поширила мережою відео та фото побоїв.

Контракт Грінвуда з Манчестер Юнайтед триває до 2025 року.