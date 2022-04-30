Наразі збираються докази по його справі.
Мейсон Грінвуд. Getty Images
30 апреля 2022, 12:26
Нападник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Мейсон Грінвуд продовжує знаходитись під вартою.
Як повідомляє Sky Sports, футболіст буде під наглядом поліції ще деякий час — до середини червня.
Наразі поліція Манчестера не має достатньо матеріалів щоб довести провину Грінвуда. Ці матеріали продовжують збиратись.
Нагадаємо, що в кінці січня 2022 року дівчина Грінвуда звинуватила футболіста в зґвалтуванні та поширила мережою відео та фото побоїв.
Контракт Грінвуда з Манчестер Юнайтед триває до 2025 року.