Англия

Колектив Юргена Клоппа очолив турнірну таблицю, принаймні до завершення сьогоднішнього матчу Манчестер Сіті.

Щільний календар наприкінці сезону — незавидна доля команд, які все ще зберігають сподівання заволодіти одразу усіма можливими трофеями за футбольний рік. Англійський Ліверпуль саме належить до подібного поважного статусу, тому найближчі тижні для нього обіцяють бути аж надто гарячими. Зокрема, це стосується й поточного футбольного вікенду, коли команда Юргена Клоппа, замість перепочинку на тлі вдалого першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти іспанського Вільярреалу (2:0), отримали чергову гру національної першості — у гостях у Ньюкасла, який останнім часом набрав визначну ходу.

"Сороки" від самого початку гри продемонстрували нам, що будуть виконувати низький блок із передачами у сподіваннях на власних швидких форвардів. Суперникам за таких умов не вартувало значних зусиль захоплювати простір на чужій половині поля, проте на завершення потрібно було щось робити з потужним блоком господарів, із чим у Ліверпуля звично виникали певні труднощі.

Команда Клоппа пробувала підійти до чужих володінь через стандартні положення та флангові передачі, проте найбільшого успіху пізнали під час раптового випаду. Захисники Ньюкаслу на 19-й хвилині не встигли за просуванням Кейта з правого флангу, а той ще й зіграв у стінку з Жотою, після чого на замасі прибрав двох суперників, а потім розстріляв ворота. Спроби "червоних" на тому не закінчилися, але настільки грубих помилок підопічні Хау більше не припускалися.

Ньюкасл важко виходив у контратаки під час усього ігрового часу, отримавши свій момент для голу наприкінці першого тайму. Гол Альмірону, який він забив із важкої боротьби проти голкіпера та захисників, зіпсувало положення поза грою. До речі, "сороки" в цій грі лише за рідкими випадками їх уникали, бо суперники ловили високою лінією за першої ж нагоди.

Чим далі заходила гра, тим більше проблем у атаці було в підопічних Хау. У той самий час Ліверпуль не збавляв обертів, однак із кожною невикористаною нагодою вага пострілу Кейта лише збільшувалася. Під завісу основного часу "червоні" взагалі вирішили ризикнути, сівши на захист власних воріт, разом із спробами виходити в швидкі контратаки, як суперники робили під час усього матчу, а Аліссону довелося трохи попрацювати на лінії. Зрештою, суттєвих труднощів не виникало.

У наступному турі Ньюкасл гратиме в гостях проти Манчестер Сіті, а Ліверпуль на власному полі буде приймати лондонський Тоттенгем.Ньюкасл —0:1Кейта, 19Дубравка — Крафт (Мьорфі, 85), Шер (Лассельс, 61), Бьорн, Таргетт — Гімараєс, Шелві, Віллок (Вуд, 67) — Альмірон, Жоелінтон, Сен-Максімен.Аліссон — Гомес, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Мілнер (Тіаго, 78), Гендерсон (Фабіньо, 69), Кейта — Жота, Мане (Салах, 69), Діас.Попередження: Жоелінтон — Жота, Гомес, Мане.