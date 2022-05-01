Англия

Football.ua представляє анонс матчу 35-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Евертоном та Челсі, яке пройде на стадіоні Гудісон Парк.

Евертон — Челсі



Неділя, 1 травня, 16:00. Гудісон Парк, Ліверпуль. Головний арбітр — Кевін Френд. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Френк Лемпард сьогодні зустрінеться зі своєю колишньою командою не лише за часів ігрової кар'єри, а й на тренерському містку, при цьому підходитиме до цього матчу англієць буде з величезним тиском з усіх боків. Подумати тільки, але Евертон Лемпарда по-справжньому ризикує покинути Прем'єр-лігу вперше у своїй історії за підсумками цього сезону. Така реальність, а шанси на такий результат більше ніж 50%.

Вчора Бернлі здобув вольову перемогу над Вотфордом у битві аутсайдерів, тоді як Норвіч вже забезпечив собі виліт у Чемпіоншип. Немає жодних сумнівів, що друга путівка до другого дивізіону Англії дістанеться Вотфорду, а хто стане третьою командою — поки що питання. До боротьби роботяг із Бернлі за виживання ми вже давно звикли, але хто б міг подумати на старті сезону, що Евертон, який витрачає щороку мільйони на трансфери, може залишити АПЛ. Та й той же Лідс минулого року частіше радував своєю грою, ніж розчаровував... Загалом ситуація у "ірисок" не найкраща, адже відставання від "бордових" складає вже чотири очки, але що добре – у запасі є два матчі. Що погано для Евертона – це календар цих матчів.

Щодо Челсі, то місцю підопічних Томаса Тухеля в зоні Ліги чемпіонів за підсумками поточного сезону АПЛ практично нічого не загрожує. Так, суто математично "сині" можуть опинитися поза топ-4, але має статися справді якесь диво, щоб такий результат став реальністю. Челсі має перевагу аж у шість очок над найближчим переслідувачем, тому, швидше за все, лондонцям вдасться зберегти свою третю позицію.

Однак на користь Евертона грає те, що останнім часом Челсі схильний до втрати очок, особливо з прямим конкурентами у боротьбі за місце у Лізі чемпіонів. Команда Тухеля нещодавно зазнала поразки від Арсеналу, у минулому поєдинку зіграла внічию з Манчестер Юнайтед, та й проти Вест Гема вдалося здобути мінімальну перемогу лише завдяки пізньому голу Крістіана Пулішича. Звичайно, у "ірисок" є шанси зачепитися за результат проти чинного володаря трофея ЛЧ — вони будуть вкрай мотивовані на дане протистояння, але й перед Челсі, безперечно, стоїть завдання якомога раніше себе убезпечити в АПЛ і розпочати підготовку до травневого фіналу Кубка Англії проти Ліверпуля.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,77, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 4,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Годфрі, Паттерсон, Таунсенд — Ковачич, Хадсон-Одої, Чілвелл

Під питанням: Гомеш, Девіс, ван де Бек — Барклі, Крістенсен

Очні зустрічі

Поточна форма