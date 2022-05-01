Англия

Football.ua представляє анонс матчу 35-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Тоттенгемом та Лестером, яке пройде на стадіоні Тоттенгем Хотспур.

Тоттенгем — Лестер



Неділя, 1 травня, 16:00. Тоттенгем Хотспур Стедіум, Лондон. Головний арбітр — Джонатан Мосс. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Ще буквально кілька турів тому Тоттенгем перехопив у Арсеналу статус фаворита на четвертий рядок у турнірній таблиці за підсумками сезону АПЛ, коли "шпори" продемонстрували вражаючу серію з чотирьох перемог, а "каноніри" — менш вражаючу серію з трьох поразок поспіль. Але на даний момент ситуація знову змінилася, адже команда Антоніо Конте знову змушена почувати себе як наздоганяюча сторона.

Зараз Арсенал випереджає Тоттенгем на два очки, і все це стало можливим завдяки не тільки двом перемогам команди Артети поспіль над Челсі та Манчестер Юнайтед, але в першу чергу за рахунок осічок їхніх сусідів по Північному Лондону. "Шпори" буквально за два матчі розгубили все те, чого успішно досягали протягом місяця. І все через поразку симпатичному Брайтону та нічию з не менш цікавим Брентфордом. Що вже тут вдієш — це АПЛ, де прогнозувати щось — згубна справа. Одне зрозуміло точно – боротьба за останнє місце у ЛЧ буде спекотною, і багато що вирішиться навіть не сьогодні, а в травневому дербі Північного Лондона.

Лестер, у свою чергу, посеред тижня провів виснажливий поєдинок проти Роми в рамках першого півфіналу Ліги конференцій, який завершився внічию з рахунком 1:1. Зрозуміло, що підопічні Брендана Роджерса вже фактично не мають шансів вибратися з середини турнірної таблиці АПЛ і хоча б спробувати в кінцівці нав'язати боротьбу за єврокубкові місця. Але чи стоїть взагалі таке завдання?

Здається, що Лестер повністю зробив акцент на тому, щоб спробувати стати першим в історії володарем трофею новоствореної Ліги конференцій. Матч-відповідь проти Роми в столиці Італії відбудеться вже 5 травня, тому, здається, "лисиці" готові пожертвувати зустріччю проти Тоттенгема заради того, щоб підійти до єврокубкового поєдинку у своїх найкращих кондиціях. Це було б логічно, хоча в англійському футболі не завжди варто шукати логіку.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 1,41, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 7,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,10.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Доерті, Родрігес, Скіпп, Танганга — Бертранд, Ндіді

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