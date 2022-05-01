Англия

Football.ua представляє анонс матчу 35-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Вест Гемом та Арсеналом, яке пройде на стадіоні Лондон Стедіум.

Вест Гем — Арсенал



Неділя, 1 травня, 18:30. Лондон Стедіум, Лондон. Головний арбітр — Майк Дін. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Лондонське дербі — це завжди цікаво, особливо коли обидві команди тією чи іншою мірою ведуть боротьбу за єврокубкову зону. І якщо Арсенал намагається вперше за багато років кваліфікуватися до групового етапу Ліги чемпіонів, то завдання мінімум для Вест Гема є зберегти сьомий рядок, що дозволяє потрапити до Ліги конференцій. У кращому разі – спробувати вибити Манчестер Юнайтед із зони Ліги Європи.

Але, дивлячись на історію протистоянь, поєдинки проти "канонірів" складаються для "молотобійців" не найкращим чином (див. нижче). Здається, що сьогодні ситуація повториться, причому не на користь команди Девіда Моєса. Для цього є одна головна причина, з якої можна провести паралель із сьогоднішнім матчем Тоттенгема проти Лестера. Як і "лисиць", гравців Вест Гема чекає виїзний півфінальний матч у відповідь у єврокубку 5 травня, а саме в ЛЕ проти Айнтрахта. Незважаючи на поразку посеред цього тижня на Лондон Стедіум з рахунком 1:2, результат протистояння ще не вирішено. Було б цілком логічним тренерському штабу Моєса надати відпочинок деяким ключовим виконавцям у зустрічі з Арсеналом, щоб до Айнтрахту вони підійшли у своїх найкращих фізичних кондиціях. Як буде зрештою — дізнаємося вже за годину до самої гри.

Арсенал, у свою чергу, у заключному відрізку поточного сезону АПЛ демонструє свої найкращі та найгірші традиції. Здавалося, що заповідне четверте місце і Ліга чемпіонів на наступну кампанію вже в кишені у "канонірів", проте сталася серія з трьох поразок поспіль, і статус фаворита раптово перехопив Тоттенгем завдяки своїй успішній серії.

Враховуючи непростий календар, підопічних Мікеля Артети багато хто встиг списати з рахунків, але Арсенал не був би Арсеналом, якби не повернув би інтригу у поєдинках із принциповим суперниками. Спершу "каноніри" обіграли Челсі на Стемфорд Бридж, а у своєму останньому матчі не без везіння, але здобули три очки проти Манчестер Юнайтед на Емірейтс. На тлі того, що Тоттенгем у своїх двох останніх зустрічах втрачав очки, Арсенал знову опинився у топ-4, маючи два очки переваги над найближчим конкурентом. Чи варто вкотре говорити, що на нас чекає цікава боротьба за четвертий рядок, розв'язка в якій, швидше за все, відбудеться 12 травня, у перенесеному дербі Північного Лондона?

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,79, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 4,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,95.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Доусон, Діоп, Огбонна — Партей, Тірні

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