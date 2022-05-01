Англия

Боротьба за четверте місце в АПЛ продовжує набирати обертів.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем приймав на своєму полі Лестер Сіті та здобув впевнену перемогу.

Підопічні Антоні Конте відправили у ворота "лисиць" три м'ячі, авторам яких стали Сон Хин Мін (дубль) та Гаррі Кейн, тоді як Лестеру лише одного разу вдалося вразити ворота суперника наприкінці зустрічі завдяки Келечі Іхеаначо.

Цих трьох голів виявилося більш ніж достатньо "шпорам" для того, щоб записати до свого активу три набрані очки.

Таким чином, Тоттенгем як мінімум тимчасово випередив Арсенал у турнірній таблиці на одне очко і розташувався на четвертому місці.

Проте сьогодні, о 18:30, "каноніри" проведуть свій матч проти Вест Гема, тому у разі успіху вони можуть знову обійти своїх сусідів по Північному Лондону у таблиці АПЛ.

Тоттенгем — Лестер 3:1

Голи: Кейн, 22, Сон, 60, 79 — Іхеаначо, 90+1

Тоттенгем: Льоріс – Ромеро, Даєр, Девіс – Емерсон, Бентанкур (Вінкс 82), Хойб’єрг, Сессеньйон – Моура (Кулусевскі 55), Кейн, Сон (Бергвейн 82)

Лестер: Шмайхель – Кастань, Амарті, Союнчу, Томас – Сумаре (Брант 67), Менді – Олбрайтон, Перес (Тілеманс 67) – Дака (Варді 67)

Попередження: Девіс, Бентанкур – Олбрайтон, Амарті, Томас