Англия

Поки що майбутнє нідерландського форварда залишається під питанням.

Нападник каталонської Барселони Мемфіс Депай у літнє трансферне вікно може повернутися до англійської Прем'єр-ліги, де він виступав за Манчестер Юнайтед у період з 2015 по 2017 рік.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, за останні кілька тижнів із 28-річним нідерландцем пов'язувалися клуби з АПЛ, але які конкретно – не уточнюється.

Поки що жодної конкретики та обговорення потенційного трансферу не було, оскільки сам Депай, мабуть, все ще збирається боротися за місце у стартовому складі Барселони.

"Я приїхав сюди, в Барселону, з бажанням регулярно грати за команду. Звичайно, я хочу відчувати себе важливим тут протягом кількох наступних років", — прокоментував Депай чутки про свій трансфер.

У поточному сезоні Мемфіс Депай провів за Барселону 24 поєдинки у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши 2 асистам. Після травми ахіллового сухожилля, отриманої в грудні минулого року, нідерландець переважно виходить на поле з лави запасних.