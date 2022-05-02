Англия

Бельгійський форвард сподівається отримати від Томаса Тухеля більше довіри.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку, за якого минулого літа лондонці заплатили 113 мільйонів євро, незадоволений своїм нинішнім становищем у команді Томаса Тухеля. Про це повідомляє Goal.

За інформацією джерела, 28-річний бельгієць розчарований кількістю ігрового часу, який надає йому тренерський штаб Челсі.

Починаючи з березня цього року Тухель вважає за краще задіяти в атаці інших виконавців, тоді як Лукаку виходить на поле переважно з лави запасних. В останньому матчі проти Евертона (0:1) Ромелу взагалі не брав участі.

Бельгійський форвард сподівається, що найближчим часом ситуація зміниться і йому почнуть більше довіряти. Якщо цього не станеться, то Лукаку розгляне варіант із поверненням до італійської Серії А.

У поточному сезоні Ромелу Лукаку провів 40 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 12 голів і віддати 2 асиста.