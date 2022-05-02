Англия

"Червоні дияволи" тричі вразили ворота суперника.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку тридцять п'ятого туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі Брентфорд і досяг перемоги.

Підопічні Ральфа Рангніка відправили у ворота суперника три м'ячі, на що гості не змогли чимось відповісти.

Манчестер Юнайтед — Брентфорд 3:0

Голи: Фернандеш, 9, Роналду, 61, Варан, 72

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Діогу Далот, Варан, Лінделеф, Теллес – Матіч (Фред, 71), Бруну Фернандеш, Мактоміней – Мата (Джонс, 75), Роналду, Еланга (Кавані, 75).

Брентфорд: Райя – Роерслев, Янссон, Айєр, Соренсен, Генрі – Еріксен, Нергор (Йенсен, 71), Янельт (Дасилва, 71) – Тоуні, Мбемо (Вісса, 76).