На захисника претендують Манчестер Юнайтед та Арсенал.
Макс Ааронс, Getty Images
03 мая 2022, 12:35
Норвіч висловив готовність найближчого трансферного вікна продати Макса Ааронса, повідомляє журналіст Екрема Конура.
За його інформацією, "канарійки" готові відпустити 22-річного футболіста за 25 мільйонів євро. На нього претендують Манчестер Юнайтед та Арсенал.
Цього сезону Ааронс провів 30 матчів в АПЛ: на його рахунку одна результативна передача.
За підсумками сезону Норвіч не зумів зберегти прописку до АПЛ, вилетівши до Чемпіоншипу.