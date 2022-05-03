Англия

На захисника претендують Манчестер Юнайтед та Арсенал.

Норвіч висловив готовність найближчого трансферного вікна продати Макса Ааронса, повідомляє журналіст Екрема Конура.

За його інформацією, "канарійки" готові відпустити 22-річного футболіста за 25 мільйонів євро. На нього претендують Манчестер Юнайтед та Арсенал.

Цього сезону Ааронс провів 30 матчів в АПЛ: на його рахунку одна результативна передача.

За підсумками сезону Норвіч не зумів зберегти прописку до АПЛ, вилетівши до Чемпіоншипу.