Англия

Фахівець задоволений діями футболістів.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік прокоментував перемогу в АПЛ над Брентфордом з рахунком 3:0.

"Більшість матчу ми контролювали ситуацію, володіли м'ячем. Це був один із наших найкращих матчів цього року. Це була та гра, яку ми хотіли показати нашим уболівальникам.

Ми грали з Хуаном Матою та Неманею Матічем у складі, і це дало нам якість у півзахисті. Брентфорду було не так просто відібрати у нас м'яч. У першому таймі ми робили багато пасів упоперек і назад, але загалом це була гарна гра.

Я незадоволений результатами загалом, особливо за останні чотири або п'ять тижнів. До матчу з Вест Гемом ми все ще були у перегонах у трьох турнірах.

У нас були хороші моменти до тієї гри з Вест Гемом, ми пропускали менше голів, але в останні кілька тижнів наші виступи були не такі гарні, як мали бути. Загалом нам не вистачало стабільності", — розповів Рангнік.