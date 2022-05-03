Англия

Захисник Манчестер Юнайтед висловився щодо нового головного тренера команди.

Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан висловився щодо нещодавно призначенного головного тренера команди Еріка Тен Хага.

Футболіст відзначив рівень підготовки Аяксу під керівництвом фахівця.

"Коли ми грали проти Аяксу в Лізі чемпіонів нам було дуже складно. Дуже радий, що ми будемо працювати з цим тренером. Я вважаю, що Тен Хаг має достатній рівень підготовки для того, щоб очолити такий клуб, як Манчестер Юнайтед.

У нас є дуже якісні футболісти. Треба лише поставити гру і ми будемо боротись за кожен трофей, в якому турнірі будемо приймати участь. Інколи ми граємо дуже добре, але потім настає спад прямо посеред матчу.

Там потрібна стабільність і ми всі чекаємо це він нового тренера", — наводить слова Варана ESPN.

Раніше француз прокоментував виліт Манчестер Юнайтед з Ліги чемпіонів.