Захисник Манчестер Юнайтед висловився щодо нового головного тренера команди.
рафаель варан, getty images
03 травня 2022, 19:19
Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан висловився щодо нещодавно призначенного головного тренера команди Еріка Тен Хага.
Футболіст відзначив рівень підготовки Аяксу під керівництвом фахівця.
"Коли ми грали проти Аяксу в Лізі чемпіонів нам було дуже складно. Дуже радий, що ми будемо працювати з цим тренером. Я вважаю, що Тен Хаг має достатній рівень підготовки для того, щоб очолити такий клуб, як Манчестер Юнайтед.
У нас є дуже якісні футболісти. Треба лише поставити гру і ми будемо боротись за кожен трофей, в якому турнірі будемо приймати участь. Інколи ми граємо дуже добре, але потім настає спад прямо посеред матчу.
Там потрібна стабільність і ми всі чекаємо це він нового тренера", — наводить слова Варана ESPN.
Раніше француз прокоментував виліт Манчестер Юнайтед з Ліги чемпіонів.