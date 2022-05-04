Англия

Головний тренер "бджіл" Томас Франк упевнений, що його команді вдасться утримати зіркового данця.

Атакуючий півзахисник Крістіан Еріксен може продовжити свої виступи в Брентфорді, контракт з яким в нього розрахований до кінця поточного сезону.

У зимове трансферне вікно 30-річний данець, який переніс серцевий напад під час Євро-2020, підписав із клубом АПЛ короткостроковий контракт на півроку, проте головний тренер Брентфорда Томас Франк розраховує на свого співвітчизника у майбутньому.

"Думаю, що Крістіан щасливий у Брентфорді, і він насолоджується своїм футболом. Це рішення, яке йому доведеться прийняти в кінці сезону. Я розмовляю з ним. Ми запропонували свої умови, чекатимемо відповіді", — сказав Франк в інтерв'ю Sky Sports.

Починаючи із зими Крістіан Еріксен провів у футболці Брентфорда 8 матчів в АПЛ, у яких забив один гол і віддав два асисти.