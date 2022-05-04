Українець став фаворитом серед вболівальників.
Віталій Миколенко, Getty Images
04 травня 2022, 18:25
Вболівальники англійського Евертона на сайті Grandoldteam вибрали найкращого футболіста клубу у квітні.
Найкращу оцінку отримав український захисник Віталій Миколенко. Він випередив Ентоні Гордона та Рішарлісона.
"Віталій Миколенко перебуває у клубі лише чотири місяці. За цей час його батьківщина була занурена у війну, якої вона не заслуговує, і турбота про родину та друзів має бути першорядною в його думках.
Однак його виступи на полі продемонстрували глибину характеру та атлетизм. Його швидко полюбили вірні Гудісону фанати. Миколенко набрав трохи більше 18% від загальної кількості поданих голосів", — пишеться у звіті.
Відзначимо, що у квітні Миколенко зіграв 5 матчів, у яких виходив у старті та грав усі 90 хвилин.