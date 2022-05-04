Англия

Фахівець поводив себе некоректно до футболістів.

Англійська Ліга 2 — не найрейтинговіший турнір, навіть зіставляючи з аналогами з інших країн. Але й звідти приходять цікаві історії, деякі з котрих шокують світову футбольну спільноту.

Так, Футбольна асоціація Англії звинуватила тренера середняка турнірної таблиці Кроулі Таун Джона Ємса у дискредитації своїх гравців.

62-річний фахівець запровадив на стадіоні дві роздягальні та заборонив білошкірим футболістам заходити у ту роздягальню, де готувались до тренувань темношкірі гравці та азіати.

Тренер постійно використовував слово "нігер" на адресу темношкірих футболістів. Азіатів, у свою чергу, він називав "терористами, смертниками та поїдавцями каррі", а одному з них радив не сідати в поїзд із рюкзаком, щоб його не запідозрили у спробі вчинити теракт.

Футболіста з Кіпру Ніколаса Царуллу він назвав "грецьким бовдуром", а двом гравцям, які належать до етнічних меншин, заборонив ходити на тренування та не включав у заявку на ігри.

У результаті, після того, як керівництво дізналось про поведінку тренера, його звільнили. Джон Ємс ніколи не був професійним футболістом а Кроулі став його першим професійним клубом у тренерській кар'єрі.