Англия

Керманич Евертону прокоментував прийдешню гру проти Лестера.

У рамках 36-го туру англійської Прем’єр-ліги Евертон у гостьовому поєдинку змагатиметься проти Лестера.

Головний тренер "ірисок" Френк Лампард напередодні зустрічі розповів про прагнення власної команди перед черговою грою національної першості.

"Як ви бачили посеред тижня в матчах Ліги чемпіонів за участі Ліверпуля та Вільярреалу, а також на наступний день у Мадриді, факт перебування на власному полі має величезне значення. Уболівальники дають правильний імпульс власній команді.

Але в ситуації, у якій ми знаходимося, ми не можемо робити ставку виключно на цей фактор. Наразі, ми не маємо права мати такий довгий період без перемог на виїзді. Це має стати нашою головною задачею на найближчу гру.

Пікфорд нам дуже допоміг під час перемоги над Челсі. Він багато та якісно тренується кожного дня. Дуже невибагливий гравець із відмінним характером. Радий, що він зараз отримує визнання, на яке він заслуговує.

Звичайно, у світі соціальних мереж і миттєвих реакцій, якщо він збирається десь випити пінту зі своїми товаришами, тоді ці речі одразу стають публічними. Тому мені дуже приємно говорити про нього виключно з точки зору, який він великий професіонал", — заявив перед грою англійський фахівець.

Нагадаємо, що Евертон зіграє гостьовий матч проти Лестера 8 травня, о 16:00 за київським часом.