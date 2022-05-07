Англия

Керманич прокоментував поточні кадрові проблеми команди.

Напередодні гостьового матчу в рамках 36-го туру англійської Прем’єр-ліги головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік вирішив пригадати свої перемовини з керівниками "Червоних дияволів" щодо потенційних новачків у зимній період.

"Я все ще вважаю, що ми повинні були спробувати купити бодай когось за ті 48 годин трансферного ринку, які залишалися після мого приходу. Керівництво тоді погоджувалося, але вони також говорили з відділом скаутингу в той самий час.

Ми знали, що Мейсон Грінвуд буде не доступним, а Ентоні Мартіаль уже поїхав до оренди… Але зрештою ніхто нічого не зробив. Можливо, мені слід було натиснути на керівництво ще більше, щоб отримати цього додаткового нападника.

На той момент відповідь була наступною: "Ні, на ринку немає гравця, який би нам дійсно міг допомогти".

Було кілька варіантів: Луїс Діас, який зараз у Ліверпулі, Хуліан Альварес, який буде грати в Ман Сіті, та Душан Влахович, який на той момент був у Фіорентині.

Це лише три варіанти, які я зараз можу миттєво пригадати. Відповідь стосовно всіх була єдиною: "Ні". На цьому все, хоча на той момент ми все ще брали участь у трьох змаганнях: Кубку Англії, Лізі чемпіонів, а також були четвертими в лізі.

Я поговорив з правлінням і сказав їм: "Чи не варто нам принаймні поговорити, проаналізувати й знайти, чи зможемо ми отримати бодай одного гравця на правах оренди або на постійній основі?". У підсумку відповідь була: "Ні".

Можливо, вони не хотіли займатися цими справами зимою. Усе ж таки, останні сорок вісім годин — це всього сорок вісім годин. Можливо, варто було б спробувати обговорити це завчасно. Ми цього не зробили", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що матч Брайтон — Манчестер Юнайтед відбудеться 7 травня, о 19:30 за київським часом.