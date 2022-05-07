Англия

Керманич Ліверпуля розкритикував УЄФА.

За підсумками півфінальних протистоянь Ліги чемпіонів УЄФА, що відбулися на поточному тижні, ми дізналися учасників майбутнього вирішального поєдинку в битві за трофей.

Після цього, уболівальники англійського Ліверпуля та мадридського Реалу ринулися скуповувати заповітні перепустки на трибуни, однак зіштовхнулися не тільки з підвищенням цін на них, а й загальним зменшенням квоти для фанатів.

Це спровокувало відповідну реакцію однієї з фанатських груп "червоних", Spirit of Shankly, яка в підсумку виступили з відповідною заявою.

"Із 2018 року, коли Ліверпуль востаннє грав проти Реала у фіналі, дохід УЄФА від продажу квитків зріс із 3,06 млн євро до 4,22 млн євро, що дорівнює 38% за чотири роки.

Виступаючи проти невдалої ідеї Суперліги, президент УЄФА Олександр Чеферін сказав: "Я не можу зрозуміти, як ви можете бачити, що ваші вболівальники протестують, а вам байдуже. Ви й так уже переповнюєтеся грошима, певна річ — не бідні, але хочете ще та й ще".

Пане Чеферін, вболівальники Ліверпуля протестують, і вам, здається, байдуже. УЄФА не бідний, але, здається, хоче все більше і більше.

Так само, запропоновані УЄФА зміни до своїх клубних змагань у майбутньому ігнорують інтереси вболівальників. Прихильники футболу втомилися від крадіжок. Утомилися дивитися, як їхня команда виходить до фіналу, але її фанати не можуть знайти квитки на гру. І втомилися від непомірних цін. Настав час УЄФА визнати силу вболівальників і важливість вболівальників вище спонсорства", — ідеться в заяві фанатів.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп також підтримав фанатів власної команди під час свого останнього інтерв’ю.

"Ми зараз говоримо, що за кілька місяців у нас буде чемпіонат світу в Катарі. Як це могло статися? Ніхто з тих, хто прийняв це рішення свого часу, вже не знаходиться на своїй посаді, але чемпіонат світу все ще належить Катару.

Ідеться про гроші. УЄФА та ФІФА не є сповненими святої любові до футболу, та й ніколи такими не були.

Те, що УЄФА робить у Лізі чемпіонів, — фантастично. Це — надзвичайний продукт. Якщо б ви запитали мене, я б узагалі там ніколи нічого не змінював. Але вони вклали трохи грошей туди-сюди, і найбільш простий спосіб повернути їх — підвищити ціни на квитки.

Я на 100 000% розумію невдоволення Spirit of Shankly. Це абсолютно не правильно, але таке трапляється скрізь. Це жодним чином не покращує якість футболу. Просто в цьому конкретному випадку ви не тільки платите за квиток більше, аніж минулого разу, але й ваша група отримуєте лише 50% квитків, а решта дістається людям, які заплатять тисячі й більше євро за них.

Так заробляються всі гроші в світі, але це шкодить атмосфері. На 20 000 менше "червоних" фанатів на трибунах. Мені це подобається? Ні. Чи можу я змінити це? Тренерам потрібно говорити про це, але й ви, журналісти, також повинні писати про це, тому що більшість уболівальників думає так само", — заявив німецький фахівець.

Ліверпуль і Реал отримали по 19 618 квитків на фінал у Парижі за ціною 50,32, 125,79, 410,91 та 578,63 фунтів стерлінгів. Квота фіналістів загалом 52,3% місткості Стад де Франс, яка була зменшена до 75 000 місць. Ще 12 000 квитків буде виділено шляхом публічного голосування, а решта 23 764 передані "сім’ї" та корпоративним спонсорам УЄФА.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів УЄФА між Ліверпулем та Реалом відбудеться на паризькому стадіоні 28 травня.