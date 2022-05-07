Англия

Керманич Челсі прокоментував стан команди перед вирішальним відтинком сезону.

У 36-му турі англійської Прем’єр-ліги лондонський Челсі зіграє домашній матч проти Вулвергемптона.

Головний тренер "синіх" Томас Тухель напередодні зустрічі на Стемфорд Бридж розповів про свої враження від останніх виступів власної команди.

"Ви можете проаналізувати певні дані, і тоді побачите, що наш фізичний рівень спадає. Ми знижуємо інтенсивність, долаємо меншу кількість кілометрів, витрачаємо зайві зусилля.

Тоді ви спитаєте себе: "Чи повинен був головний тренер подбати про це раніше? Чи варто було проводити більш потужну ротацію, залучати виконавців на свіжіших ногах? Звідки взялася ця втома?"

Ми граємо день через день. Такий уже склався в нас менталітет. Останнім часом, після міжнародної паузи, нам було важко зосередитися. Дуже складна гра була проти Манчестер Юнайтед (1:1 — ред.).

Можливо, нас занадто багато хвали лише за одне здобуте очко, а потім для нас це вже виглядало як достатній здобуток. Це те, що я відчуваю і що бачив на власні очі в матчі проти Евертону.

Можливо, у команди склалося враження, що нам можна було не вигравати, бо не було що безпосередньо втрачати за підсумками тієї гри. Лишень цього може бути достатньо, щоб програти матчі та зрештою втратити впевненість.

Напевно, потрібно скинути наші налаштування. Настав час зробити це. Почнемо з нуля і подивимося, хто з гравців готовий до суботи. Це не для того, щоб створити щось нове, а заради того, щоб віднайти нас самих. Це нормальний процес протягом такого тривалого сезону, і ми знаходимося саме на цьому етапі, тому важлива реакція команди у прийдешній грі.

Нам потрібно вигадати якесь рішення, і, судячи з мого досвіду, воно в більшості випадків знаходиться безпосередньо на полі. Можна багато говорити, виступати, показувати команді відео, але найкраще реагувати вже під час гри", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що матч Челсі — Вулвергемптон відбудеться 7 травня, о 17:00 за київським часом.