Англия

Новий керманич "червоних дияволів" розраховує на зіркового португальця.

Після призначення на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед Ерік тен Хага, який тренуватиме команду з наступного сезону, майбутнє вікового нападника Кріштіану Роналду на Олд Траффорд стало під питанням.

Проте, як повідомляє The Telegraph, нідерландський фахівець розраховує на 37-річного португальця у майбутньому та сподівається, що той залишиться в команді.

Тен Хаг вважає, що відпускати Роналду на даний момент є нерозумним рішенням, оскільки голи португальського форварда допомогли МЮ досягти нинішніх результатів у незадовільному сезоні.

У нинішній кампанії Роналду провів за Юнайтед 37 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 24 голи та віддав 3 асисти. Його контракт із манкуніанцями розрахований до літа 2023 року.