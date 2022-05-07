Англия

Керманич Евертона висловився про наступний поєдинок своєї команди проти Лестера.

У рамках 36 туру англійської Прем'єр-ліги Лестер Сіті прийме на своєму полі Евертон.

Головний тренер "ірисок" Френк Лемпард поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

"Поки все без змін, всі тренуються. Хлопці встигли відновитися. Паралельні матчі Бернлі на нас не впливають, все залежить від того, які результати здобуватимемо ми.

Перемога з Челсі була хорошим поштовхом, але потрібно повертатися в реальність. Наступні зустрічі – найважливіші. Необхідно розуміти всю серйозність ситуації та фокусуватися на нашій роботі.

Ми досі боремося за виживання. Після одного успіху в матчі з Челсі я не став краще. Я той самий тренер, що і був після поразки від Тоттенгема. Зараз я в тому становищі, що перш за все хочу досягти миттєвого, короткочасного успіху. Залишимося в АПЛ, тоді будемо думати про майбутнє", — цитує Лемпарда Liverpool Echo.

Нагадаємо, матч Лестер — Евертон відбудеться завтра, 8 травня, о 16:00.