Англия

"Пірати" неймовірним шляхом підвищилися в класі.

У рамках заключного 46-го туру англійської Ліги 2 між собою грали Брістоль Ровес та Сканторп. "Піратам" вдалося обіграти свого опонента з рахунком 7:0. Примітно те, що по ходу сезону Брістоль жодного разу не був у топ-3 Ліги 2 і забралися туди лише на останніх хвилинах сезону.

Найближчий конкурент Брістоля — Нортхемптон. Клуб думав, що їх влаштує будь-яка перемога і вони перемогли з рахунком 3:1. Однак Роверс створили диво – вони зуміли подолати велику різницю м'ячів та отримати підвищення у класі.

Після сьомого гола вболівальники Брістоля вибігли на поле, внаслідок чого матч було припинено. Суддя пригрозив, якщо хоч один фанат ще опиниться на полі, то матч буде скасовано.

Таким чином, колектив Джоуї Бартона здійснив диво, а Нортхемптон упустив можливість піднятися в Лігу 1 напряму безпосередньо через кількість забитих м'ячів.