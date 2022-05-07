Англия

"Червоні дияволи" значно поступилися "чайкам".

У матчі 36 туру чемпіонату Англії підопічні Ральфа Рангніка на виїзді протистояли Брайтону.

Поєдинок явно пройшов не за сценарієм "червоних дияволів". Манчестерський колектив програв у чотири м'ячі Брайтону та втратив шанси на потрапляння до зони Ліги чемпіонів за підсумками сезону.

Таким чином, швидше за все, Манчестер Юнайтед завершить сезон на шостому рядку в АПЛ.

Брайтон – Манчестер Юнайтед 4:0

Голи: Кайседо, 15, Кукурелья, 49, Гросс, 57, Троссард, 60

Брайтон: Санчес, Данк, Велтман, Кукурелья, Марч (Лемпті, 76), Гросс, Біссума, Мак Аллістер (Уебстер, 67), Кайседо, Велбек, Троссард (Мопе, 83).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Діогу Далот, Варан, Лінделеф, Теллес, Мата (Магуайр, 70), Матіч (Кавані, 46), Бруну Фернандеш, Мактоміней, Роналду, Еланга (Фред, 46).

Попередження: Роналду (45), Діоґу Далот (47).

У наступному турі МЮ зіграє проти Крістал Пелас, а Брайтон проти Лідсу.