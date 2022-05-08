Англия

"Шершні" програли Крістал Пеласу та залишили елітний дивізіон.

В рамках 36-го туру чемпіонату Англії Вотфорд вирушив на виїзд до Крістал Пелеса.

На 31-й хвилині гри голом із пенальті відзначився Вільфред Заа. Цей м'яч став єдиним у грі та приніс "орлам" перемогу над опонентом.

Таким чином, Вотфорд втратив шанси на збереження прописки в АПЛ і оформив достроковий виліт до Чемпіоншипу.

Зазначимо, що Вотфорд вдруге за три сезони вилітає з елітного дивізіону Англії.