"Шершні" програли Крістал Пеласу та залишили елітний дивізіон.
ФК Вотфорд, Getty Images
08 травня 2022, 00:28
В рамках 36-го туру чемпіонату Англії Вотфорд вирушив на виїзд до Крістал Пелеса.
На 31-й хвилині гри голом із пенальті відзначився Вільфред Заа. Цей м'яч став єдиним у грі та приніс "орлам" перемогу над опонентом.
Таким чином, Вотфорд втратив шанси на збереження прописки в АПЛ і оформив достроковий виліт до Чемпіоншипу.
Зазначимо, що Вотфорд вдруге за три сезони вилітає з елітного дивізіону Англії.