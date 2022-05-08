Англия

Football.ua представляє анонс матчу 36-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Ньюкасл Юнайтед, яке пройде на стадіоні Етіхад.

Манчестер Сіті — Ньюкасл



Неділя, 8 травня, 18:30. Етіхад Стедіум, Манчестер. Головний арбітр — Стюарт Атвелл. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Після болючої поразки від мадридського Реала на Сантьяго Бернабеу посеред тижня, яке коштувало Манчестер Сіті виходу у фінал Ліги чемпіонів, у підопічних Хосепа Гвардіоли залишається єдиний шанс завершити поточний сезон із виграним трофеєм – захистити чемпіонство на внутрішній арені. І після вчорашньої нічиєї у матчі Ліверпуля та Тоттенгема ці шанси збільшилися, адже сьогодні у разі перемоги "містяни" можуть збільшити свій відрив від мерсисайдців до трьох очок.

Якщо говорити виключно про Прем'єр-лігу, то підопічні Хосепа Гвардіоли зараз йдуть на непоганій серії без поразок, яка складає вісім поєдинків поспіль (6 перемог та 2 нічиї), але зустрічі з Реалом показали, що і Сіті не без гріха. Якщо у першому матчі можна було говорити про везіння мадридців, то у другому – про відсутність концетрації з боку "містян" і навіть характеру. Подивимося, чи не зламало гравців Манчестер Сіті невдача у Мадриді на ментальному рівні.

Щодо Ньюкасла, то про те, що "сороки" ще до зимового трансферного вікна боролися за виживання і виглядала тією командою, яка може вирушити до Чемпіоншипу, вже в принципі не прийнято згадувати. Колектив Едді Гау провів по-справжньому успішну зимню трансферну кампанію, підписавши в кожну лінію як мінімум по одному якісному футболісту, і зараз закономірно закріпився в середині турнірної таблиці.

Ньюкасл вже, можна сказати, виконав своє завдання на сезон, але ладен стати проблемою навіть для команд топового рівня. Минулої своєї зустрічі "сороки" протистояли іншому претенденту на чемпіонство — Ліверпулю. Нехай у тому матчі підопічні Юргена Клоппа і домінували, але змогли за підсумком задовольнитися лише мінімальною перемогою завдяки єдиному голу Кейта. Цілком можливо, що ситуація повториться і сьогодні, хоча Сіті має підійти до поєдинку більш мотивованим.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,17, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 17,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 8,00.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Менді — Льюїс, Фрейзер, Хейден

Під питанням: Вокер, Стоунс — Вілсон, Шер, Тріпп'єр

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