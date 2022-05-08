Англия

Гольовий пас Зінченка допоміг Манчестер Сіті розбити Ньюкасл та скористатися помилкою Ліверпуля

Колектив Гвардіоли випереджає найближчого переслідувача вже на три очки.

Манчестер Сіті — Ньюкасл, Getty Images

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Манчестер Сіті — Ньюкасл 5:0

Голи: Стерлінг, 19, 90+3, Ляпорт, 38, Родрі, 61, Фоден, 90



Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу, Діаш (Фернандіньо, 46), Ляпорт (Іган-Райлі, 87), Зінченко — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Стерлінг, Габріель Жезус (Фоден, 63), Гріліш.



Ньюкасл: Дубравка — Крафт (Тріпп’єр, 69), Лассельс, Бьорн, Таргетт — Гімараєс, Лонгстафф, Жоелінтон — Альмірон (Мьорфі, 79), Вуд (Вілсон, 69), Сен-Максімен.



Попередження: де Брюйне — Гімараєс, Бьорн, Таргетт