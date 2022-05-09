"Червоні дияволи" розглядають три чи чотири кандидатури.
Пау Торрес, Getty Images
09 травня 2022, 14:53
Центральний захисник Вільярреала Пау Торрес може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно та вирушити до англійської Прем'єр-ліги.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Манчестер Юнайтед розглядає варіант із підписанням 25-річного іспанця, але його трансфер залежатиме від рішення нового головного тренера команди Еріке тен Хага та кадрових перестановок у раді директорів клубу.
Зазначається, що у шорт-листі МЮ є три або чотири кандидатури на посилення позиції центрального захисника.
У послугах Пау Торреса, у якого в контракті прописано клаусулу 55-60 мільйонів євро, також зацікавлений лондонський Челсі.