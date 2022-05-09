Англия

"Червоні дияволи" розглядають три чи чотири кандидатури.

Центральний захисник Вільярреала Пау Торрес може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно та вирушити до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Манчестер Юнайтед розглядає варіант із підписанням 25-річного іспанця, але його трансфер залежатиме від рішення нового головного тренера команди Еріке тен Хага та кадрових перестановок у раді директорів клубу.

Зазначається, що у шорт-листі МЮ є три або чотири кандидатури на посилення позиції центрального захисника.

У послугах Пау Торреса, у якого в контракті прописано клаусулу 55-60 мільйонів євро, також зацікавлений лондонський Челсі.