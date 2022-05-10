Англия

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу АПЛ.

Ліверпуль у рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Англії вирушить у гості до Астон Вілли.

Астон Вілла — Ліверпуль

Вівторок, 10 травня, 22.00. Стадіон Вілла Парк, Бірмінгем. Головний арбітр зустрічі – Джонатан Мосс.

Астон Вілла підходить до цього поєдинку в середині турнірної таблиці з 43 балами, а тому може не перейматися перспективою опинитися в Чемпіоншипі, яка нависала над командою в першій половині сезону. Бірмінгемці в минулих двох матчах АПЛ досягли переможних результатів у матчах з Бернлі та Норвічем.

Особливого шарму в цьому протистоянні додаватиме тренер Астон Вілли — Стівен Джеррард. Легендарний півзахисник Ліверпуля протистоятиме своїй колишній команді — такі зустрічі в рамках англійського чемпіонату завжди виходять дуже цікавими та знаковими. У першому колі вілани змогли дати бій, хоч і мінімально поступилися.

Ліверпуль, у свою чергу, не втрачає надій виграти чемпіонський титул цього сезону. Після нічийного результату в поєдинку проти Тоттенгема минулого туру шанси мерсисайдців значно зменшилися — Манчестер Сіті має три очки переваги, а також не найскладніший календар до кінця сезону.

Тим не менш, Юрген Клопп не втрачає бойовий настрій і вірить, що все ще можливо. Однак треба розуміти, що мерсисайдці більше не можуть дозволити собі зробити осічку.

Можна сказати, що за підсумками останніх п'яти зустрічей між цими командами статистика на боці Ліверпуля – чотири перемоги, але єдина поразка була дуже болісною – з рахунком 2:7.

Стівен Джеррард не зможе розраховувати на Бейлі та Хауса, тоді як участь Ремсі перебуває під питанням. У Клоппа є проблеми тільки з Фірміно.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Бейлі, Хаус

Під питанням: Ремсі — Фірміно

Цікаві факти:

Ліверпуль не програв у своїх останніх 16 матчах (Прем'єр-ліга).

Ліверпуль виграв останні 3 матчі проти Астон Вілли у всіх турнірах.

В останніх 3 іграх (Прем’єр-ліга) Ліверпуль забив менше 2,5 м’ячів.