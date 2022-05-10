Англия

Український захисник зможе взяти участь у найближчому матчі своєї команди.

Пошкодження Віталія Миколенка виявилося несерйозним, повідомив головний тренер Евертона Френк Лемпард.

22-річний футболіст на 66-й хвилині гри проти Лестера попросив заміну через дискомфорт у м'язах.

"З Миколенком все добре. У нього були лише судоми", — сказав Френк Лемпард на прес-конференції напередодні гри з Вотфордом.

Зазначимо, що матч відбудеться 11 травня о 21:45 за київським часом.