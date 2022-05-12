Англия

Football.ua представляє анонс перенесеного матчу 22-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове протистояння між Тоттенгемом та Арсеналом, яке розставить багато речей на свої місця в плані боротьби за зону Ліги чемпіонів.

Тоттенгем — Арсенал



Четвер, 12 травня, 21:45. Тоттенгем Хотспур Стедіум, Лондон. Головний арбітр — Пол Тірні. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Дербі Північного Лондона другого кола поточного сезону АПЛ має всі шанси стати найгарячішим і найінтригуючим за останнє десятиліття. Мова йдеться не лише про принциповий характер цього протистояння через історичну та територіальну складові. Сьогоднішній матч, цілком можливо, вирішить долю четвертого місця нинішнього розіграшу Прем'єр-ліги і, як наслідок, визначить володаря четвертої путівки до Ліги чемпіонів (Манчестер Сіті та Ліверпуль вже давно гарантували собі участь у ЛЧ в наступному сезоні, а Челсі або залишилося набрати лише одне очко після вчорашньої розгромної перемоги над Лідсом, або дочекатися результату цього матчу).

Тоттенгем у вересні минулого року практично без шансів поступився Арсеналу, але проводити паралель із тим матчем, напевно, буде не надто правильно. Тоді "шпор" очолював інший головний тренер, Нуну Ешпіріту Санту, а "каноніри", незважаючи на жахливий старт сезону, на той момент почали стрімко набирати форму з поверненням до складу цілого ряду травмованих та захворівших ключових виконавців.

Сьогодні, якщо порівнювати Тоттенгем та Арсенал, розклад сил виключно на папері радше однаковий. Обидва північнолондонські клуби здатні допускати осічки з тим же Брайтоном, але проти більш статусних суперників збиратися думками та демонструвати необхідний результат. Так, у минулому матчі "шпори" зробили підніжку Ліверпулю у чемпіонських перегонах з Ман Сіті, зігравши з мерсисайдцями внічию. Арсенал же, незважаючи на важкий календар, нещодавно і несподівано для багатьох повернувся до боротьби за зону Ліги чемпіонів завдяки трьом перемогам поспіль над Челсі, Манчестер Юнайтед і Вест Гемом, а після здобувши "валідольні" три очки з аутсайдером в особі Лідса.

Щодо кадрової ситуації, то в цьому плані Арсенал втратив набагато більше на тлі підопічних Антоніо Конте. І якщо Роб Холдінг та Мохамед Ельнені загалом змогли замінити ключових Бена Вайта і Томаса Партея відповідно, то з травмою Кірана Тірні у команди Мікеля Артети з'явилися величезні проблеми на лівому фланзі оборони, чим стовідсотково намагатиметься користуватися Тоттенгем. У будь-якому випадку обом командам є що втрачати. Якщо переможе Арсенал, то "каноніри" стануть недосяжними для Тоттенгема і здійснять довгоочікуване повернення до ЛЧ наступного сезону. Якщо переможе Тоттенгем, то його відставання від Арсеналу зменшиться до одного очка, і все вирішуватиметься в останніх двох турах. Нічийний же результат, звісно, скоріше буде на руку "канонірам", а не "шпорам"... Але щоб там не сталося — ми очікуємо круте протистояння по накалу пристрастей, що гідне носити звання "дербі".

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 2,20, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 3,35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Догерті, Танганга, Скіпп, Родрігес — Партей, Тірні

Під питанням: ... — Вайт

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 2:2

Микита Євтушенко, Football.ua