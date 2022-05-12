Англия

Футболіст знову може працювати під керівництвом тен Хага.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг близький, щоб наступний сезон розпочати у складі Манчестер Юнайтед.

За інформацією журналіста Жерара Морено, на 95 відсотків питання трансферу нідерландця у МЮ вже вирішено.

Манкуніанці будуть вимушені заплатити Барселоні від 70 до 80 мільйонів євро. Для керівництва Барселони продаж де Йонга — успіх, адже гравець перестав відігравати важливу роль.

Вірогідно, що де Йонг був однією з цілей нового тренера Еріка тен Хага на літнє трансферне вікно. Футболіст та коуч вже працювали у Аяксі.

Нагадаємо, що де Йонг поповнив Барселону у 2019 році, а його трансферна вартість склала 86 мільйонів євро.