Англия

У списку опинились вісім футболістів.

Дирекція англійської Прем’єр-ліги оголосила список претендентів на звання найкращого футболіста в сезоні-2021/22.

Там опинились вісім гравців. Голосувати за найкращого гравця сезону будуть вболівальники, футбольні експерти та капітани клубів.

- Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті, 15 голів та 7 асистів у 28 матчах).

- Мохамед Салах (Ліверпуль, 22 голи та 13 асистів у 34 матчах).

- Сон Хин Мін (Тоттенгем, 21 гол та 7 асистів у 33 матчах).

- Жоао Канселу (Манчестер Сіті, 1 гол та 7 асистів у 34 матчах).

- Джеррорд Боуен (Вест Гем, 10 голів та 10 асистів у 34 матчах).

- Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль, 2 голи та 12 асистів у 31 матчі).

- Джеймс Ворд-Прауз (Саутгемптон, 9 голів та 5 асистів у 34 матчах).

- Букайо Сака (Арсенал, 11 голів та 6 асистів у 26 матчах).