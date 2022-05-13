Англия

Футболіст близький до того, щоб влітку змінити клуб.

Півзахисник міланського Інтера та збірної Хорватії Іван Перішич влітку може перейти до лондонського Челсі.

Як повідомляє видання SportMediaset, "сині" бажають підсилити лінію півзахисту через загрозу втрат деяких футболістів на цій позиції.

Контракт Перішича з Інтером спливає влітку 2022 року і саме через це Челсі може він дістатись на правах вільного агента.

У сезоні-2021/22 на рахунку Перішича 47 матчів в усіх змаганнях, у яких він забив дев'ять голів та віддав шсть гольових.