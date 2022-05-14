Англия

"Містяни" хочуть отримати з продажу бразильського форварда 50-60 мільйонів євро.

Нападник Манчестер Сіті Габріель Жезус у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та перебратися до лондонського Арсеналу.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, "каноніри" готують першу офіційну пропозицію "містянам" щодо 25-річного бразильця, контракт якого спливає влітку 2023 року.

Чинний чемпіон Англії, за інформацією джерела, хоче отримати з продаж свого гравця 50-60 мільйонів євро.

Арсенал вже обговорив потенційний трансфер із агентом Жезуса, який зізнався, що йому та його клієнту подобається проєкт Мікеля Артети.

У поточному сезоні Габріель Жезус провів за Сіті 39 поєдинків, у яких забив 13 голів та віддав 12 асистів.