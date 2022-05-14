Англия

25-річний футболіст не планує грати за манчестерський колектив.

Френкі Де Йонг не планує виступати за Манчестер Юнайтед, повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст не має наміру переходити до складу "червоних дияволів". Крім того, Барселона вважає, що може заробити більше на нідерландці, ніж Манчестер Юнайтед пропонує.

Повідомляється, що інтерес до футболіста також виявляють ПСЖ, Баварія та Манчестер Сіті.

У поточному сезоні Де Йонг провів 45 матчів за Барселону: на його рахунку 4 голи та 5 асистів.

За чутками, Барселона хоче виручити за Де Йонга від 65 до 100 мільйонів євро.