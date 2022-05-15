Англия

Football.ua представляє анонс матчу 37-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Вест Гемом та Манчестер Сіті, за підсумками якого "містяни" можуть практично гарантувати собі чемпіонство поточного сезону.

Вест Гем — Манчестер Сіті



Неділя, 15 травня, 16:00. Лондон Стедіум, Лондон. Головний арбітр — Ентоні Тейлор. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports+.

Розв'язка поточного розіграшу англійської Прем'єр-ліги поступово підходить до свого завершення, хоча інтрига певною мірою зберігається як у верхній, так і в нижній частинах таблиці. Вест Гем спробує в останніх двох турах посунути Манчестер Юнайтед на сьомий рядок і кваліфікуватися в груповий етап Ліги Європи, але завданням мінімум для "молотобійців" залишається збереження хоча б місця в Лізі конференцій на наступний сезон. Чисто математично той самий Вулвергемптон, який відстає від лондонців на п'ять пунктів, може залишити команду Девіда Моєса без єврокубків.

Щодо форми гравців Вест Гема в останніх поєдинках, то вона, м'яко кажучи, не вражала, хоч і календар команди Моєса насправді був дуже непростим. Очевидно, "молотобійці" спробували досягти успіхів як в АПЛ, так і в Лізі Європи, але на європейській арені вони вилетіли за крок до фіналу від франкфуртського Айнтрахта. У чемпіонаті ж останнім часом Вест Гем може похвалитися лише розгромною перемогою над Норвічем в останньому матчі, але ця перемога має сприйматися як належне. При всій повазі до "канарок", але вони є найгіршою командою цього сезону АПЛ, тому закономірно вже вилетіли до Чемпіоншипу та абсолютно невмотивовані на останні поєдинки.

Манчестер Сіті, як і його майбутній суперник, також залишився цього року без європейського фіналу. Але, судячи з останніх матчів "містян", болісний та емоційний виліт від мадридського Реалу у півфіналі Ліги чемпіонів не похитнув команду у психологічному плані. Таке відчуття, що після невдалого виїзду до Мадриду підопічні Хосепа Гвардіоли тыльки ще більше розлютилися і розгромили після цього спочатку Ньюкасл Юнайтед, а потім міцний Вулвергемптон.

Хоч як би це не сподобалося вболівальникам Ліверпуля, але варто констатувати факт: Манчестер Сіті зараз семимильними кроками йде до захисту свого чемпіонського титулу. У разі перемоги над Вест Гемом команда Гвардіоли практично на 100% стане переможцем АПЛ-2021/22 за рахунок помітної переваги над мерсисайдцями у різниці забитих та пропущених (+7). Тобто Ліверпулю не просто потрібно сподіватися на хоча б одну поразку Сіті у матчах із Вест Гемом та Астон Віллою. "Червоні" і самі в ідеалі повинні громити Саутгемптон і Вулвергемптон у своїх останніх поєдинках.

Чи є шанси у Вест Гема в майбутньому поєдинку з чинним чемпіоном? Так, вони є, оскільки Манчестер Сіті має величезні кадрові проблеми в центрі оборони. Але щоб цим скористатися, лондонцям потрібно спочатку взяти м'яч під свій контроль, що точно не є їх головною перевагою. Натомість це є головною перевагою Манчестер Сіті.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,38, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 8,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,30.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Огбонна — Вокер, Діаш, Менді, Стоунс

Під питанням: Антоніо, Бенрахма, Доусон — Ляпорт, Фернандіньо

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