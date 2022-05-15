Англия

Мілан перебуває на фінальній стадії переговорів із бельгійським форвардом.

Нападник Ліверпуля Дівок Орігі вирішив змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, про що повідомив керівництво мерсисайдців.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, у Ліверпулі знають про переговори свого форварда з Міланом, який прагне отримати 27-річного бельгійця на правах вільного агента через його спливаючий контракт з англійським клубом.

Боси "россонері" перебувають на фінальній стадії переговорів і практично узгодили з Оріги остаточні умови контракту.

У поточному сезоні Дівок провів за Ліверпуль 17 неповних матчів у всіх турнірах, переважно виходячи на заміну, в яких він забив 6 голів та віддав 4 асисти.