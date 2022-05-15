Англия

Вест Гем призупинив чемпіонську ходу Манчестер Сіті

Колектив Девіда Моєса забезпечив собі єврокубки на наступний сезон, а також зберіг інтригу в чемпіонських перегонах.

Вест Гем — Манчестер Сіті, Getty Images

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Вест Гем — Манчестер Сіті 2:2

Голи: Боуен, 24, 45 — Гріліш, 49, Цоуфал, 69 (авт.)



На 86-й хвилині Ріяд Марез (Манчестер Сіті) не забив пенальті (воротар).



Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен, Лансіні (Лансіні, 76), Форнальс (Джонсон, 90+2) — Антоніо (Ярмоленко, 90+5).



Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу, Фернандіньо, Ляпорт, Зінченко — Бернарду Сілва, Родрі, де Брюйне — Марез, Габріель Жезус, Гріліш.



Попередження: Цоуфал, Фабіанські — Габріель Жезус.