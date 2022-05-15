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Вест Гем — Манчестер Сіті 2:2
Голи: Боуен, 24, 45 — Гріліш, 49, Цоуфал, 69 (авт.)

На 86-й хвилині Ріяд Марез (Манчестер Сіті) не забив пенальті (воротар).

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен, Лансіні (Лансіні, 76), Форнальс (Джонсон, 90+2) — Антоніо (Ярмоленко, 90+5).

Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу, Фернандіньо, Ляпорт, Зінченко — Бернарду Сілва, Родрі, де Брюйне — Марез, Габріель Жезус, Гріліш.

Попередження: Цоуфал, Фабіанські — Габріель Жезус.