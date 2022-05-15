Англия
15 травня 2022, 17:55
Вест Гем призупинив чемпіонську ходу Манчестер Сіті
Колектив Девіда Моєса забезпечив собі єврокубки на наступний сезон, а також зберіг інтригу в чемпіонських перегонах.
Вест Гем — Манчестер Сіті, Getty Images
15 травня 2022, 17:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Вест Гем — Манчестер Сіті 2:2
Голи: Боуен, 24, 45 — Гріліш, 49, Цоуфал, 69 (авт.)
На 86-й хвилині Ріяд Марез (Манчестер Сіті) не забив пенальті (воротар).
Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен, Лансіні (Лансіні, 76), Форнальс (Джонсон, 90+2) — Антоніо (Ярмоленко, 90+5).
Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу, Фернандіньо, Ляпорт, Зінченко — Бернарду Сілва, Родрі, де Брюйне — Марез, Габріель Жезус, Гріліш.
Попередження: Цоуфал, Фабіанські — Габріель Жезус.