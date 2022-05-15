Англия

Завершився поєдинок 37 туру чемпіонату Англії.

Евертон на своєму полі приймав Брентфорд і у разі перемоги міг серйозно підвищити свої шанси на те, щоб залишитись у Прем'єр-лізі за підсумками сезону.

Проте раннє видалення у складі "ірисок" сплутало плани колективу Френка Лемпарда.

За грубий фол на 18-й хвилині був вилучений Брантвейт, після чого Брентфорд зумів відігратися та перемогти.

Відзначимо, що українець Віталій Миколенко провів на полі усі 90 хвилин.

Евертон – Брентфорд 2:3

Голи: Калверт-Льюїн, 10, Рішарлісон, 45+2 – Коулмен, 37 (автогол), Вісса, 62, Генрі, 64

Евертон: Пікфорд, Коулмен (Рондон, 84), Холгейт, Брантвейт, Миколенко, Андре Гомеш (Кенні, 72), Дукуре, Івобі, Калверт-Льюїн, Рішарлісон, Гордон (Грей, 72).

Брентфорд: Райя, Айєр (Дасилва, 59), Янссон, Соренсен (Янельт, 46), Генрі, Еріксен, Нергор, Йенсен, Тоуні, Вісса (Роерслев, 75), Мбемо.

Попередження: Соренсен (10), Нергор (27), Айєр (40).

Вилучення: Брентуейт (18), Рондон (88).