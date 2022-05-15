Англия

Фахівець бажає забезпечити чемпіонство для Сіті.

За тур до закінчення сезону-2021/22 англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті лідирує у турнірній таблиці. Ліверпуль, який йде на другому місці, має чотири пункти відриву, але одну гру у запасі.

Наступну гру Ліверпуль проведе проти Саутгемптона, і у випадку поразки втратить шанси на чемпіонство.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола попросив Саутгемптон розгромити Ліверпуль.

"Кажу Саутгемптону: "Обіграйте Ліверпуль з рахунком 4:0!". Ми маємо велику перевагу перед останнім туром. Ми граємо вдома, і все в наших руках. Нам не потрібно дивитися на інші клуби, лише на себе. Ми маємо віддати всі сили заради успіху.

І справедливо те, що з огляду на рівень нашого конкурента, доля трофея вирішується в останньому турі. Обидві команди дуже класні", — сказав Гвардіола.