Англия

Джейк Деніелс розповів про свою орієнтацію.

Нападник Блекпула Джейк Деніелс зізнався у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

17-річний гравець – єдиний британський футболіст, котрий здійснив камінг-аут.

"Зараз саме час зробити це. Відчуваю, що готовий розповісти людям свою історію. Хочу, щоб люди знали справжнього мене. Довго думав, як і коли я хочу це зробити. Знаю, що зараз настав час. Готовий бути собою, бути вільним і бути впевненим у всьому".

"Блекпул відреагував зовсім дивно. Я з ними щодня і почуваюся в безпеці. Мої товариші по команді дуже підтримували мене. Вони ставили багато запитань, всі були заінтриговані, їхня реакція була блискучою. Це найкраще, про що я міг попросити", – наводить слова Деніелса видання Sky Sports.

Зазначимо, що Деніелс провів один матч у Чемпіоншипі у поточному сезоні, у якому відіграв 9 хвилин.