Англия

"Каноніри" допустили серйозну осічку перед останнім туром АПЛ.

В рамках 37 туру чемпіонату Англії Арсенал відправився на виїзд до Ньюкасла.

Підопічним Мікеля Артети потрібна була лише перемога, щоб мати непогані шанси потрапити до зони Ліги чемпіонів за підсумками сезону.

Проте "каноніри" допустили сенсаційну осічку, поступившись "сорокам".

Це означає, що Челсі вже точно буде в Лізі чемпіонів наступного сезону, а також те, що тепер все в руках Тоттенгема: якщо колектив Антоніо Конте обіграє невмотивований Норвіч, то Арсенал вирушить до Ліги Європи.

3 Челсі 36 70 4 Тоттенгем 37 68 5 Арсенал 37 66

Ньюкасл – Арсенал 2:0

Голи: Уайт, 55 (автогол), Бруно Гімараес, 85.

Ньюкасл: Дібровка, Крафт, Шер (Ласселс, 49), Берн, Таргетт, Бруно Гімараес, Лонгстафф, Альмірон (Мерфі, 76), Сен-Максимен (Фрейзер, 77), Вілсон (Гейл, 90), Жоелінтон.

Арсенал: Ремсдейл, Томіясу (Соареш, 39), Габріел (Пепе, 73), Уайт, Нуну Тавареш (Ляказет, 62), Джака, Ель-Ненні, Едегор, Сміт-Роу (Мартінеллі, 53), Нкетіа, Сака.

Попередження: Уайт (8), Нкетіа (46), Джака (90+5).