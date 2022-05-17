Англия

Підопічні Юргена Клоппа зберігають надію на чемпіонство.

Ліверпуль у рамках поєдинку тридцять сьомого туру чемпіонату Англії вирушив у гості до Саутгемптона і досяг перемоги.

Підопічні Юргена Клоппа пропустили першими у дебюті зустрічі, але знайшли сили перевернути хід гри, завдяки чому продовжують боротьбу за чемпіонство.

Саутгемптон — Ліверпуль 1:2

Голи: Редмонд, 13 — Мінаміно, 27, Матіп

Саутгемптон: Маккарті — Уокер-Пітерс, Стівенс, Войнович, Салісу, Елюнуссі - Редмонд, Телла (Армстронг, 71), Уорд-Проуз, Діалло (Ромеу, 71) — Броя (Адамс, 82).

Ліверпуль: Алісон — Гомес (Хендерсон, 46), Матіп, Конате, Цимікас — Мілнер, Джонс, Еліотт (Орігі, 65) — Фірміно (Кейта, 83), Мінаміно, Діогу Жота.