Англия

Гравець стане частиною літньої трансферної кампанії клубу.

Англійський Лестер прийдешнього трансферного вікна готує справжній трансферний бум у власному складі, бо сподівається залучити одразу шістьох новачків на різноманітні позиції.

Зокрема, щодо лінії нападу, команда Брендана Роджерса вже має вагомі напрацювання у вигляді нападника Адемоли Лукмана, який на правах оренди грає в складі "лис", тоді як права на нього належать німецькому РБ Лейпциг.

Вартість викупу 24-річного виконавця встановлена доволі високою — трохи більше 16,5 млн євро — але цей чинник, судячи з усього, не спиняє Лестер у прагненні заволодіти правами на нігерійського виконавця.

У поточному сезоні Лукман зіграв у 40 матчах, відзначившись вісьмома голами та п’ятьма гольовими передачами.

Зазначимо, що для придбання нового футболіста Лестеру доведеться налагодити справи з власними фінансами, бо на наступний рік клубу прогнозують втрати у розмірі 107 млн євро.