Англия

Нідерландський клуб бажає витиснути з потенційного трансферу максимальний прибуток.

На початку минулого сезону нідерландський ПСВ придбав у французької Тулузи півзахисника Ібраїма Сангаре за 7 млн євро, але вже за два роки потому може з упевненістю казати про те, що вгадав із придбанням.

Івуарієць у поточному сезоні відіграв у 49 матчах, забивши та віддавши гольові передачі по чотири рази, за підсумком чого ввійшов до складу символічної збірної Ередівізі.

Певна річ, що подібний високий рівень ігрових кондицій не залишився поза увагою представників європейських топ-клубів, тому, як повідомляє місцева преса, англійські Лестер та Ньюкасл уже повідомили ПСВ про зацікавленість у гравцеві.

Однак, нідерландський колектив не має жодного бажання починати розмови з потенційними покупцями з сум викупу у 20 чи 25 млн євро, тоді як оцінює Сангаре в усі 40 млн євро, а власне футболіст уже отримав пропозицію щодо нового контракту.