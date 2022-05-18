Англия

Керманич "синіх" висловився про майбутнє двох талантів лондонського клубу, які цього сезону перебувають в орендах.

Нападник Армандо Броя та центральний півзахисник Конор Галлахер, права на яких належать Челсі, успішно проявили себе в поточному сезоні в орендах у Саутгемптоні та Крістал Пелес відповідно.

Головний тренер "синіх" Томас Тухель задоволений прогресом цих двох молодих гравців та хоче бачити їх на передсезонному зборі своєї команди.

"Вони обов'язково повернуться. Я хочу, щоб вони були на передсезонці. Там ми вирішимо, що буде далі. Багато чого залежить від Брої та Галлахера і від того, як вони вчинять", — цитує слова Тухеля журналіст Фабриціо Романо.

У поточному сезоні Броя провів 38 матчів, забив 9 голів та віддав 1 асист. На рахунку Галлахера 37 матчів, 8 голів та 5 асистів.