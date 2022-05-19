Англия

Football.ua представляє анонс перенесеного матчу 27-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Челсі та Лестером, яке відбудеться на стадіоні Стемфорд Бридж.

ЧЕТВЕР, 19 ТРАВНЯ, 22:00. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Англійська Прем'єр-ліга поступово підходить до свого логічного завершення, хоча якщо розглядати виключно Челсі, то для них фактично сезон уже завершився. Завдяки нещодавній поразці Арсеналу від Ньюкасла підопічні Томаса Тухеля гарантували собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону, а ось фінал Кубка Англії вони знову програли Ліверпулю за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Єдиним питанням для лондонського колективу залишається те, чи зможе він зберегти своє становище на третьому місці. Якщо Арсенал, який ще зберігає примарні шанси на четвертий рядок, вже точно не випередить "синіх", то Тоттенгем суто математично здатний опинитися попереду колективу Тухеля. Але, будучи реалістом, абсолютно не віриться в те, що Челсі в останніх двох зустрічах з Лестером і Вотфордом, який вилетів до Чемпіоншипу, не вдасться набрати хоча б одне очко і залишитись на третьому місці.

Що стосується Лестера, то сезон для підопічних Брендана Роджерса також, можна сказати, підійшов до завершення. "Лисиці" цього року вже не зможуть потрапити до єврокубків, тому єдина реальна можливість — це фінішувати на восьмому рядку у турнірній таблиці АПЛ.

Пам'ятаючи про минулорічні тріумфи Лестера у Кубку Англії та Суперкубку Англії, нинішній сезон колектив Роджерса міг також завершити з перемогою у турнірі та наступного року виступити у Лізі Європи. Проте доля склалася інакше, і у фіналі цього розіграшу Ліги конференції виступить Рома. Якщо говорити в цілому, то Лестеру, враховуючи відсутність будь-якої мотивації, потрібно вже зараз готуватися до майбутнього продажу Юрі Тілеманса і розпочинати роботу на трансферному ринку, щоб реабілітуватися за цей неоднозначний сезон. Дещо навіть невдалий сезон у порівнянні з минулим.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,38, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 8,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Не зіграють: Гаверц, Хадсон-Одої, Чілвелл — Бертранд, Ндіді, Перейра

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